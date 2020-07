USA zruší zákaz vstupu do země pro studenty z Evropy, píše The Wall Street Journal

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zahraniční studenti z Evropy dostanou výjimku ze zákazu vstupu do Spojených států, který úřady zavedly ve snaze zabránit šíření koronavirované nákazy. Informoval o tom dnes deník The Wall Street Journal s odvoláním na prohlášení ministerstva zahraničí, podle nějž bude studentům tímto opatřením umožněno nastoupit do zimního semestru.