USA zrušily omezení pro styk s činiteli na Tchaj-wanu, čeká se ostrá reakce Číny

Pompeo ve vyjádření uvedl, že se americké ministerstvo zahraničí již po desetiletí řídí složitými vnitřními pravidly, které do značné míry zakazují americkým diplomatům a dalším činitelům stýkat se se svými protějšky na Tchaj-wanu. Čína totiž otázku Tchaj-wanu často předkládá jako nejcitlivější bod svých vztahů s USA. Ty se však v poslední době nachází na bodu mrazu a administrativa odchozího prezidenta Donalda Trumpa ještě napětí řadou nedávných kroků stupňuje.

"Vláda Spojených států přistoupila k těmto krokům jednostranně ve snaze usmířit si komunistický režim v Pekingu," uvedl Pompeo. "Dnes oznamuji, že tato námi zavedená omezení ruším," dodal.

Today, I am lifting all self-imposed restrictions on executive branch agencies’ interactions with their counterparts from Taiwan. This action will benefit both of our great democracies. https://t.co/JmxE5jsZYf