Útok na vojenské základně v Pensacole: Dvě oběti, střelec je po smrti

"Střelec je mrtev," napsalo námořnictvo na twitteru. Původně námořnictvo sdělilo, že útok si vedle mrtvého střelce vyžádal ještě jednoho mrtvého. později ale informovalo o dvou obětech. "Máme potvrzenou druhou oběť," dodalo.

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.