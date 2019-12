Útok na základně Pearl Harbor: Námořník zastřelil dva lidi, pak se zabil

"Máme potvrzené dva mrtvé. Jeden člověk je ve stabilním stavu v nemocnici. Mohu rovněž informovat, že na následky střelného zranění, které si očividně sám způsobil, zemřel i střelec. Ten byl předběžně identifikován jako námořník sloužící na USS Columbia," citoval Reuters kontradmirála Roberta Chadwicka. USS Columbia je jaderné ponorka tří Los Angeles.

UPDATE: At least 2 people are dead and 1 injured in stable condition from the Pearl Harbor Naval Shipyard shooting, according to Rear Adm. Robert Chadwick.



The shooter was a USS Columbia sailor who also died of a self-inflicted gunshot wound #PearlHarbor #JBPHH pic.twitter.com/PxnklxloRo