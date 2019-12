Útok u New Yorku: Muž pobodal v domě rabína pět lidí, pak chtěl vtrhnout do synagogy

Maskovaný pachatel vtrhl v sobotu večer místního času (brzy ráno SEČ) do domu během oslav svátku chanuka, jichž se účastnilo kolem stovky lidí. Podle jednoho ze svědků vytáhl nůž z pouzdra, jež bylo velké "přibližně jako koště" a začal bez varování útočit na lidi hned, jak vstoupil do dveří. Pět lidí s různě vážnými bodnými zraněními skončilo v péči lékařů, jednoho z nich útočník bodl šestkrát, uvedla agentura Reuters. Podle představitelky místní židovské organizace byl jeden z pobodaných rabínův syn.

Útočník následně z domu uprchl a snažil se dostat do přilehlé synagogy. Lidé, kteří byli uvnitř, však podle svědků zřejmě slyšeli výkřiky z domu rabína a zamkli proto dveře, aby se útočník nemohl dostat dovnitř.

Podle jednoho z místních představitelů policie později zadržela podezřelého člověka na severu Manhattanu v okolí čtvrti Harlem, napsal The New York Times. Jeho identitu ale uneuvedla.

Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová uvedla, že ji incident "hluboce znepokojil". "Máme tady nulovou toleranci pro nenávistné činy jakéhokoli druhu," napsala na twitteru. Incident odsoudil i starosta New Yorku Bill de Blasio. "Nenávist v našem městě nemá místo," napsal na twitteru s tím, že se jedná o útok na všechny obyvatele New Yorku.

We will NOT allow this to become the new normal. We’ll use every tool we have to stop these attacks once and for all. The NYPD has deployed a visible and growing presence around Jewish houses of worship on the streets in communities like Williamsburg, Crown Heights and Boro Park.