Uzavření výsledků voleb v Detroitu provázely spory, rozdmýchali je republikáni

Okres Wayne je nejlidnatější ve státu Michigan a tamní vítězství Bidena jej výrazně přibližuje k ovládnutí celého státu na středozápadě USA a k zisku jeho 16 volitelů.

Projekce amerických médií přiřkly Bidenovi vítězství v Michiganu již den po volbách ze 3. listopadu. Oficiální výsledky však stát zatím neuzavřel a Trumpův tým se podobně jako na jiných místech snaží tento proces pozdržet s argumentací, že na některých místech docházelo k volebním podvodům, z nichž měli údajně těžit demokraté. Experti i vládní úředníci však tato obvinění označují ze nepodložená.

Republican members of the elections board in Wayne County, Michigan, which includes Detroit and is heavily Democratic, backtracked after trying to hold up the certification of Joe Biden’s victory in the state. https://t.co/zP48MlIuMG