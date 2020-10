V Bolívii se konají volby. Favoritem na post prezidenta je exministr Moralesovy vlády

Volby se původně měly konat v květnu, byly ale několikrát odloženy kvůli pandemii nemoci covid-19. Favoritem je ministr hospodářství bývalé Moralesovy vlády Luis Arce, který kandiduje za Moralesovo Hnutí za socialismus (MAS). Arce ale zřejmě nedostane dostatek hlasů, aby zvítězil hned v prvním kole.

Luis Arce leaves the polling center where he cast his vote. Is he the next President of the Plurinational State of Bolivia? He is certainly the most popular. @teleSURenglish pic.twitter.com/x6AYZDDlT4