Latinská Amerika má přes tři miliony nakažených koronavirem, v Brazílii skokově přibylo obětí

Informovalo o tom podle agentury Reuters brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Jihoamerickou zemi s 210 miliony obyvatel postihla nákaza virem SARS-CoV-2 velmi citelně, od začátku epidemie se infekce prokázala u 1,668.589 lidí, z nichž 66.741 zemřelo. To je nejvíce na světě po Spojených státech.

Nemoc covid-19 nově propukla i u brazilského prezidenta Bolsonara, který v minulosti závažnost epidemie mnohokrát zlehčoval a brojil i proti povinnosti nosit roušky či dodržovat odstupy na veřejnosti. Prezident novinářům v úterý oznámil, že výsledky pondělního testu byly pozitivní. Infekce se u něj prý zatím projevuje jen mírnými příznaky jako je teplota, kašel a únava.

VIDEO: Brazil's Bolsonaro removes face mask after testing positive for virus.



