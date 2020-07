V Brazílii přibylo 40 tisíc nakažených, koronavirus má v zemi přes 75 tisíc obětí

Brazilský prezident Jair Bolsonaro zároveň podle Reuters potvrdil, že měl znovu pozitivní test na koronavirus. Nákaza u něj byla poprvé prokázána již minulý týden. Jak Bolsonaro dodal, za několik dní se nechá otestovat znovu.

Jihoamerický stát s 210 miliony obyvatel je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Prezident Bolsonaro v minulosti závažnost epidemie opakovaně zlehčoval. Tento týden v pondělí prohlásil, že se cítí "velmi dobře“. Televizi CNN Brasil řekl, že nemá potíže s dýcháním a neztratil ani chuť.