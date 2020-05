V Brazílii raketově roste počet nakažených, roušku dostala i obří socha Krista

Brazílie s 210 miliony obyvatel eviduje od počátku šíření viru 107.780 nakažených, z nichž 7321 umřelo. V Latinské Americe je Brazílie co do počtu obětí i nakažených nejhůře zasaženou zemí, celosvětově je podle specializovaného serveru Worldometer podle infikovaných na devátém místě.

Z nemoci se podle brazilských úřadů vyléčilo již 45.815 lidí, tedy okolo 42 procent všech nakažených. Epidemie nejvíce zasáhla státy s hustě obydlenými metropolitními oblastmi, mezi které patří Sao Paulo a Rio de Janeiro.

Brazil’s famous Christ the Redeemer statue was lit up with a face mask and the text "#MascaraSalva" (Masks Save) to promote self-care and honor health workers in the country.



Brazil has reported over 102,000 #COVID19 infections and at least 7,106 deaths. pic.twitter.com/b5UnzOnLwO