V brazilských volbách starostů propadli favorité Bolsonara, ten přesto mluví o vítězství

V nedělním prvním kole voleb, v nichž Brazilci hlasovali o radních a starostech asi 5560 měst a obcí, bodovali zejména kandidáti pravice a pravého středu. Prezident Bolsonaro je považován za politika krajní pravice a nyní není členem žádné strany. Už loni sice založil Alianci pro Brazílii, ta ale zatím není registrovanou politickou stranou.

"Ačkoli nedělní hlasování nebylo referendem o Bolsonarovi, bylo politickým barometrem, který ukázal, že prezident nemá stejný vliv, jako měl v roce 2018," míní politolog Oswaldo Amaral z univerzity v brazilském Campinas. Nicméně dodal, že v průzkumech veřejného mínění si Bolsonaro udržuje na celonárodní úrovni stabilní podporu kolem 40 procent. "Jeho síla ve velkých městech se ale začíná zmenšovat," dodal Amaral.

V Sao Paulo postoupili do druhé kola jeho současný sociálnědemokratický starosta Bruno Covas (33 procent hlasů) a socialistický kandidát Guilherme Boulos (20 procent). Tamní konzervativní kandidát Celso Russomanno, jehož podporoval Bolsonaro, dostal jen deset procent hlasů.

Ve druhém největším městě Brazílie Riu de Janeiro se o jeho starostovi na další čtyři roky rozhodne také až za dva týdny. Ve druhém kole se utká jeho současný starosta a Bolsonarův favorit, evangelický pastor Marcelo Crivella, který v neděli dostal 22 procent hlasů, a bývalý starosta Ria Eduardo Paes, pro něhož v neděli hlasovalo 37 procent voličů.

Agentura AP připomněla i výsledek ze šestého největšího města Brazílie, jímž je Belo Horizonte, v němž byl v neděli znovu zvolen jeho nynější starosta Alexandre Kalil. Ten v nynější pandemii covidu-19 prosazoval přísná karanténní opatření, na rozdíl od Bolsonara, který omezení odmítal s tím, že škodí ekonomice. Nemoc covid-19, kterou se posléze rovněž nakazil, Bolsonaro opakovaně zlehčoval.

V přístupu k pandemii covidu-19, v níž patří Brazílie co do počtu úmrtí i potvrzených nákaz v absolutních počtech mezi nejhůře postižené země, se Bolsonaro dostal do sporu i s řadou místních guvernérů, včetně svých někdejších příznivců.

I přes propad svých favoritů Bolsonaro výsledky nedělních voleb přivítal. "Jsem si jistý, že v roce 2022 upevníme naši demokracii.. Bůh, vlast a rodina," napsal na twitteru dvakrát rozvedený Bolsonaro. "Levice utrpěla v těchto volbách historickou porážku," dodal.

- A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar.



- Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 16, 2020

Nedělní hlasování provázela nejnižší účast v místních volbách za 20 let. Přišlo 77 procent voličů, před čtyřmi lety to bylo asi 82,5 procenta voličů. Deník El País připomněl, že před letošními místními volbami v Brazílii bylo zavražděno na osm desítek kandidátů či členů jejich volebních kampaní.