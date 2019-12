V čem tví síla dezinformací? Politolog bez okolků vysvětlil, jak fungují média

Nemožná volba

Klaas před pár týdny v britské televizi BBC vysvětloval vývoj v ukrajinské kauze amerického prezidenta Donalda Trumpa. Odkazoval na dokumenty uvolněné Bílým domem, Trumpova vlastní stanoviska a svědectví lidí, které sám Trump dosadil do vysokých pozic ve své administrativě. "Příběh byl jednoznačný. Šlo o velký skandál," píše politolog.

Odborník kritizuje, že i takové to skandály musí být zjevně prezentovány "vyváženě", a proto spolu s ním ve studiu zasedl zatvrzelý Trumpův zastánce. Klaasovi bylo ještě před začátkem pořadu jasné, co bude říkat, a nemýlil se.

Namísto zpochybňování konkrétních detailů Trumpova jednání, prezidentův stoupenec tvrdil, že skutečným skandálem je počínání bývalého amerického viceprezidenta Joe Bidena, který měl tlačit na ukrajinskou vládu, aby odvolala prokurátora, který chtěl vyšetřovat jeho syna Huntera, poukazuje akademik. Deklaruje, že jde o lež.

"Je to přesný opak toho, co se stalo," pokračuje politolog. Podotýká, že prokurátor byl odvolán, protože byl zkorumpovaný a nechtěl vyšetřovat korupční kauzy, přičemž podnět k jeho odvolání daly Mezinárodní měnový fond, EU a část amerických republikánských senátorů, jelikož ve své době nešlo o nijak kontroverzní kauzu.

Klaas podezíral Trumpova zastánce, že tyto informace nezná, což se jasně ukázalo, když s nimi byl konfrontován, protože nadále "papouškoval" již vyvrácené argumenty. Politolog přesto čelil dilematu, kterému v Trumpově éře čelí každý komentátor vycházejí z faktů: "Věděl jsem, že rozhovor bude trvat pět minut. Měl jsem je strávit vyvracením lži, která byla právě řečena, nebo vysvětlovat širší skutečnosti o skandálu?"

Jde o nemožnou volbu, míní politolog. Vysvětluje, že pokud je lež ponechána bez komentáře, lidé ji můžou mylně považovat za pravdu, ale vyvracení lží na druhou stranu zabírá vysílací čas, který následně chybí pro objasnění širších skutečností.

"Bitva probíhá na poli trumpovské fantasie, namísto v rovině reality. A o tom to je," deklaruje Klaas. Konstatuje, že v BBC se rozhodl vyvracet lži a Trumpovu zastánci položil otázku, jak se vlastně jmenoval prokurátor, kterého chtěl údajně Biden odvolat, načež se muž uchýlil ke svému telefonu a snažil se jméno dohledat na internetu.

Akademik mu rychle objasnil, že šlo o Viktora Šokina, který byl v roce 2016 odvolán kvůli korupci. Moderátor dal ovšem Trumpovu zastánci, obviněnému ze lhaní, možnost reagovat a než se tak stalo, uplynul vyhrazený čas.

Rozhovor o zásadním, skutečném Trumpově skandálu se změnil v rozhovor o fiktivním Bidenově skandálu, uvádí politolog. Konstatuje, že díky faktům argumentačně zvítězil, avšak druhý host ve studiu zřejmě bodoval v rámci trumpistické informační války.

Objektivita, ne vyváženost

Moderátor hrál roli nezaujatého pozorovatele, nechal oba hosty argumentovat a diváky si udělat závěr, shrnuje Klaas. Takový přístup kritizuje, protože fakta jsou fakta, nikoliv otázka pohledu, média mají být objektivní, nikoliv vyvážená a pokud host opakuje známé lži, moderátor by jej měl neprodleně korigovat.

V případě, že host lže opakovaně, neměl by být do pořadu napříště zván, deklaruje odborník. Přiznává, že v tomto směru čelí dilematu i producenti a moderátoři, protože Trump lže tak často, že ti komentátoři, kteří vycházejí v faktů, jsou ve výsledku chybně označováni jako protitrumpovská strana, a pokud by média nezvala také protrumpovské komentátory, kteří opakují prezidentoval lživá a zavádějící tvrzení, byla by obviněna ze zaujatosti.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Tudíž čas od času lež dostává vysílací prostor a rekapitulace faktů se stává hašteřením, které vypadá jako výměna názorů," pokračuje Klaas. Soudí, že toto je možná dobré pro média, ale nikoliv pro demokracii.

Ti, kteří se uchylují k trumpovským dezinformacím, například prezidentův osobní právník Rudolph Giuliani, naneštěstí chápou, že nejlepším způsobem, jak bojovat s odsuzujícími fakty, je série toho, co expert na dezinformace Peter Pomerantsev označuje za "informační události", nastiňuje politolog. Vysvětluje, že pokud se nestaráte, zda říkáte pravdu, realita je podružná.

Stačí pak křičet jména náhodných Ukrajinců, které nikdo nezná, a tvrdit, že jsou součástí spiknutí Demokratické strany, k dobru lze přidat cosi o "honu na čarodějnice" a "hlubokém státu", tvrdí akademik. Dodává, že pak už jen zbývá doufat, že po takovém představení bude publikum dostatečně zmateno a nakonec vám zatleská.

Není překvapivé, že šestistránkový dopis, který Trump nedávno zaslal předsedkyni dolní komory amerického Kongresu Nancy Pelosiové, opakuje lživá obvinění na adresu Bidena, protože ta již zapustila kořeny a jen tak nezmizí, ačkoliv byla mnohokrát vyvrácena, poukazuje expert. Dodává, že dokud média nepřestanou vysílat dezinformační představení, trumpovská taktika zajistí, že příští rok v listopadu budou miliony lidí hlasovat pro Trumpa, protože jim uvěřily.