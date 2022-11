V Chicagu se střílelo. Čtrnáct lidí bylo zraněno, mezi nimi trojice dětí

— Autor: ČTK

Nejméně dva útočníci v pondělí večer (dnes ráno SEČ) stříleli do lidí z projíždějícího auta na západě amerického Chicaga. Zranili 14 lidí včetně tří dětí, z nich nejmladšímu jsou tři roky. Policie zatím motiv útočníků neuvedla. Zranění obětí se liší od těžkých po mírná, píše list The New York Times.