Místní politička a kandidátka na starostku města Suárez Karina Garcíová byla spolu s dalšími pěti lidmi zastřelena v autě, kterým skupina cestovala během kampaně před říjnovými komunálními volbami. Mezi oběťmi je i její matka, tři političtí aktivisté a kandidátka do místního zastupitelstva.

Vražda přichází jen necelý týden poté, co několik předních vůdců bývalé levicové milice FARC v prohlášení zveřejněném na YouTube uvedlo, že obnovují ozbrojený boj proti vládě, která podle nich nedodržuje mírovou dohodu z roku 2016.

The charred remains of an armoured car in which Karina Garcia, who was running for mayor of Suarez, and five others were shot and killed in Colombia.



A long-range weapon was used and the car was later set on fire. Her mother was among those killed pic.twitter.com/d9O203Xrwv