V kopcích na severu Kalifornie hasiči bojují s masivním lesním požárem

Požár nazvaný McKinney vypukl ze zatím neznámého důvodu v pátek odpoledne. Hoří v řídce zalidněné části okresu Siskiyou jen několik kilometrů jižně od hranic Kalifornie s Oregonem. Podle posledního hlášení agentury Cal Fire, která koordinuje boj proti požárům, už spálil území o rozloze 212 kilometrů čtverečních.

Šlo tak o ještě větší explozi ohně než o týden dříve v případě požáru Oak, který se rozhořel v centrální části Kalifornie poblíž Yosemitského národního parku. Toto ohnisko se hasičům aktuálně daří dostávat pod kontrolu poté, co se za několik dní rozrostlo na necelých 80 čtverečních kilometrů.

Požár McKinney zatím hoří zcela nekontrolovaně a podle kalifornského guvernéra Gavina Newsoma už zničil vícero obydlí. Newsom v okrese Siskiyou vyhlásil stav nouze. Místa zasažená požárem podle úřadů opustilo nejméně 2000 obyvatel nebo turistů, kteří zdolávali známou dálkovou trasu Pacific Crest Trail.

Podle Newsoma k rychlému šíření plamenů přispěly vysoké teploty, vítr a blesky. Tyto nepříznivé podmínky by mohly v nejbližších dnech pokračovat, neboť předpověď slibovala další bouřky. "Nahromaděné palivo je tak suché, že blesk to může celé zažehnout," řekla mluvčí Lesní správy USA Adrienne Freemanová. Dodala, že bouřky zpravidla provází "nevyzpytatelný" vítr, který může plameny hnát do různých stran. Meteorolog Brad Schaaf nicméně deníku The New York Times řekl, že kouř stoupající z požářiště by mohl způsobit pokles teplot a potažmo zmírnit některé faktory přispívající k šíření plamenů.

Požár McKinney vypukl v době, kdy má Kalifornie před sebou ještě měsíce svého "období ohňů". Stát se podobně jako velká část amerického západu potýká s dlouhodobým nedostatkem vláhy a nárůstem teplot, což zvyšuje riziko šíření plamenů. Experti tento vývoj považují za součást globálních klimatických změn poháněných skleníkovými plyny uvolňovanými při lidských aktivitách.