V Mexiku během pandemie zemřelo přes 200 tisíc nakažených

Podle mexického ministerstva zdravotnictví jsou reálné počty nakažených a úmrtí ještě vyšší. Může za to relativně nízká míra testování obyvatelstva. Mexičtí statistikové od počátku pandemie do začátku ledna zaznamenali o zhruba 327.000 úmrtí více, než kolik činil průměr ve stejném období z předchozích let.

"Musíme se připravit, abychom čelili možné třetí vlně nákazy v lepších podmínkách," uvedl mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Úřady se obávají, že šíření koronaviru se může zrychlit během velikonočních prázdnin, kdy se lidé mezi sebou více potkávají.

Mexická vláda chce také zvýšit tempo očkování proti covidu-19. Země dosud podala zhruba šest milionů dávek preparátů, obě dávky dostalo necelých 800.000 lidí. V zemi přitom žije zhruba 128 milionů lidí. Očkování prioritně dostali zdravotníci a lidé starší 60 let.

V neděli by Mexiko mělo obdržet 1,5 milionů dávek preparátu firmy AstraZeneca od Spojených států. Bílý dům udělil výjimku ze svého zákazu vývozu vakcín a schválil půjčení 2,7 milionu dávek svému jižnímu sousedovi.