V Mexiku se dnes vydala na pochod nová karavana několika tisíc migrantů

Na několik stovek kilometrů dlouhý pochod se vydal i Alex Leyva z Hondurasu. "V mé zemi je velmi špatná ekonomická situace, kriminalita a hlad," řekl agentuře AP. Proto se s manželkou rozhodl Honduras opustit s vidinou lepších životních podmínek v zahraničí.

Mexiko se snaží držet migranty, kteří přichází ze středoamerických zemí, na jihu ve státě Chiapas. Tato část země je ale také chudší a nabízí méně pracovních podmínek než oblasti na severu. Podle lidskoprávního aktivisty Luise Garcíy Villagrany proto migranti žádají úřady o povolení usadit se v celé zemi. Vláda ale tvrdí, že na severu migrantům hrozí větší nebezpečí, že se stanou oběťmi organizovaného zločinu či převaděčů.

Předchozí karavana vyšla z oblasti u hranic s Guatemalou v druhé polovině října a nachází se ve státě Veracruz. Podle úřadů se ale počet účastníků snížil ze zhruba 4000 na několik stovek. Část lidí odpadla kvůli námaze a další přijali nabídku na udělení dočasného víza.

Mexiko od ledna do konce září zaznamenalo zhruba 190.000 migrantů bez povolení. To je přibližně třikrát více než v loňském roce. Očekává se, že o migrační situaci bude mluvit mexický prezident Andrés Manuel López Obrador při setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Mexický prezident chce po USA, aby více investovaly do programu na výsadbu stromů a zalesnění. Plán má pomoci hlavně chudším oblastem Mexika, uvedla agentura AP.