V Missouri popravili vraha. Aktivisté marně argumentovali, že ho čeká bolestivá smrt

Jednapadesátiletého Russella Bucklewa popravili ve věznici v Bonne Terre, jižně od St. Louis. Trest smrti dostal za vraždu Michaela Sanderse z roku 1996. Bucklew jej zastřelil krátce poté, co Sanders začal bydlet s jeho tehdy již bývalou přítelkyní. Tu Bucklew následně unesl a znásilnil.

Popravu úřady v Missouri nařídily provést poté, co nejvyšší soud USA v dubnu zamítl stížnost odsouzeného, který tvrdil, že by mohl kvůli svému onemocnění po podání smrtící látky trpět nepřiměřenou bolestí.

Let me be clear, there is no humane way to execute a person, and It is especially awful how comfortable the state is with proceeding with an execution that almost certainly will torture a person. #RussellBucklew #AbolishtheDeathPeanlty https://t.co/6TTqs4HxiW