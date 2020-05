V New Yorku budou platit restrikce až do konce května

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ačkoliv se tento týden na mnoha místech Spojených států i v evropských městech postupně uvolňují restrikce zavedené kvůli pandemii covidu-19, v největším americkém městě New York budou platit nejméně do 28. května. Novým dekretem to nařídil guvernér stejnojmenného státu Andrew Cuomo, informovala agentura AFP. Podle starosty New Yorku Billa de Blasia se však omezení pro tamní podniky a shromažďování uvolní až v polovině června.