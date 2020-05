V New Yorku i New Jersey ubývá hospitalizovaných s covidem-19

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ve dvou amerických státech s největší koncentrací potvrzených případů covidu-19 dále klesají počty pacientů hospitalizovaných kvůli nákaze koronavirem. Uvedli to dnes guvernéři New Yorku a New Jersey Andrew Cuomo a Phil Murphy. Oficiální bilance epidemie tam od pátku narostly o 226, respektive 166 úmrtí, lékaři také dále zkoumají záhadné záněty u místních dětí nakažených virem SARS-CoV-2.