V oblasti Los Angeles znovu začne povinnost nosit uvnitř roušky

Nové opatření začne platit v sobotu krátce před půlnocí místního času. Například v restauracích budou muset lidé mít nos a ústa zakrytá po celou dobu, co nebudou jíst a pít. List The New York Times na svých internetových stránkách připomíná, že je to teprve měsíc, co obyvatelé Kalifornie oslavovali návrat k normálnímu životu a většina protikoronavirových opatření byla zrušena.

Hlavní americký infektolog Anthony Fauci variantu delta označil za "největší hrozbu pro snahu Američanů vymýtit covid-19".

Agentura Reuters píše, že v okrese Los Angeles, ve kterém žije asi 10 milionů lidí, přibylo v posledních šesti po sobě jdoucích dnech pokaždé více než 1000 nových případů nákazy koronavirem. Ovšem jen 0,09 procenta nově nakažených představují lidé, kteří se nechali naočkovat. Ti tvoří 52 procent obyvatel tohoto regionu, uvádí NYT. Ve středu bylo v tamních nemocnicích skoro 400 lidí infikovaných koronavirem, přičemž o týden dříve jich bylo 275. Ve středu zemřelo devět pacientů s covidem-19.

Také další kalifornské okresy i jiné americké státy se potýkají s nárůstem počtu nových případů. Okresy Fresno a Sacramento v Kalifornii ve čtvrtek doporučily používání roušek ve vnitřních prostorách i pro lidi, kteří se nechali na očkovat. Úřady v texaském Austinu vyzývají ty, kdo ještě proti covidu-19 imunizováni nejsou nebo patří k ohroženým skupinám, aby necestovali, vyhnuli se shromážděním v uzavřených místnostech, vysedávání v restauracích a nakupování.