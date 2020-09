V Portlandu se po pauze opět protestovalo, policie zatkla 11 lidí

Pořádkové síly vyhlásily nepovolené shromáždění ve čtvrti poblíž budovy Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Policie rozháněla dav dýmovnicemi a podle agentury AP se zdálo, že použila i slzný plyn. Jeho nasazování přitom k nelibosti policie zakázal před necelými dvěma týdny tamní starosta Ted Wheeler.

Using heavy smoke as cover on one end, officers moved in from behind and made multiple surprised arrests of the #antifa rioters in Portland tonight. #PortlandRiots pic.twitter.com/MmZR48kdvW