USA před vrcholem epidemie sčítají škody. Experti odhalují, kde se stala chyba

Ještě na začátku března tvrdil prezident Trump, že se v zemi daří držet virus pod kontrolou a že se život navrátí k normálu počátkem dubna. Počet případů ale během posledních dvou měsíců začal exponenciálně narůstat a federální vláda proto vydala doporučení zdržovat se doma a vyhýbat se kontaktu s ostatními. Lokální vlády postupně začaly brát strategii do svých rukou a vydávat vlastní proti-pandemická nařízení. Podle CNN se karanténa dotkla bez mála 97 % Američanů, počet nakažených však nadále stoupá.

Přestože většina států vyhlásila určitou formu restriktivních opatření, jednotná strategie stále chybí. V některých státech tak stále platí karanténní opatření, zatímco jinde se i přes rostoucí čísla vrací život k normálu. Například guvernér nejvíce zasaženého státu New York, Andrew Cuomo, vydal na konci března nařízení, že veškeré ekonomické aktivity, vyjma těch nezbytně nutných, budou mít do 15. května odstávku.

Veškeré kroky týkající se opatření koordinuje stát New York s guvernéry okolních států New Jersey, Connecticut, Pensylvánie, Delaware, Rhode Island a Massachusetts a podle Cuoma je už připraven scénář na postupné znovunastartování místních ekonomik, ale pouze za předpokladu, že situace bude příznivá.

Cuomo uvedl, že se díky přísným opatřením a koordinaci se sousedními státy podařilo dostat virus pod kontrolu a veškeré další kroky tak musejí být velmi opatrné. Opatření by se měla uvolňovat ve dvou fázích, přičemž v první fázi by měly obnovit činnost především stavební a výrobní podniky, fáze druhá by se pak měla týkat jednotlivých podnikatelů individuálně s ohledem na to, jaké riziko představují pro potenciální opětovný nárůst nakažených.

Naproti tomu v jiných státech, jako na příklad na Floridě nebo v Georgii, už uvolňování opatření v uplynulých týdnech začalo. Guvernér státu Georgia, Brian Kemp, umožnil především malým podnikatelům, jako kadeřníkům nebo tatérům, a posilovnám otevřít už na konci dubna. Občané středního věku a zdravotně slabší mají nařízeno nadále zůstat doma s platností až do 12. června.

Řada výzkumníků se shoduje, že právě situace ve státě New York vypovídá o tom, kde a za jakých podmínek se viru nejlépe daří. Epidemiolog stanfordské univerzity, Dr. Steven Goodmand, v rozhovoru pro New York Times uvedl, že právě velmi hustě osídlené oblasti poskytují viru ideální prostředí pro nekontrolovatelný a rychlý přenos.

New York je zároveň největším městem Spojených států, hned druhé v pořadí je město Los Angeles v Kalifornii, kde je počet hlášených případů výrazně nižší. Dr. Lee Riley z kalifornské univerzity tvrdí, že rozdíl mezi New Yorkem a Los Angeles je dán právě hustotou osídlení: „U nás je hustota osídlení řidší než v New Yorku. Lidé tu navíc všude jezdí auty [...], v New Yorku lidé využívají převážně prostředky hromadné dopravy jako metro, autobusy, a žijí blízko u sebe v malých bytových komplexech.“

New York je také hojně navštěvován turisty a mnoho Američanů tam denně dojíždí za prací z okolních států. Průměrně tak město v jakoukoli denní dobu čítá kolem 10 milionů lidí. V této souvislosti právě guvernér Cuomo už dříve apeloval na zavedení plošných opatření.

Od počátku propuknutí pandemie se ve Státech mluví i o zásadním nedostatku testů. Jejich kapacita se v jednotlivých státech liší a minimální hranice pro počet provedených testů není jednotně nastavena. Testy navíc provádějí napříč zemí jak veřejné, tak soukromé laboratoře, z nichž některé nejsou na pandemii v takovém rozsahu plně vybaveny. Většina soukromých laboratoří je přetížená a někteří lidé musejí čekat více než 10 dní na to, aby se mohli nechat otestovat.

V rámci testování má nejlepší bilanci právě New York, naproti tomu v Kalifornii se testuje podstatně méně. Tento fakt by tak dle expertů mohl částečně vysvětlit, proč právě New York hlásí nejvíce nakažených, zatímco v některých státech jsou čísla až dvacetkrát nižší. „Jen díky testování můžeme dostat virus pod kontrolu. Bez něj je nemožné nastavit jakýkoli strategický postup k zachycení nákazy,“ řekl v rozhovoru pro Live Science epidemiolog kalifornské univerzity, Dr. Jeffrey Klausner.

Odborníci také přiznávají, že v zemi vládne spíše chaos než plošná strategie. Shodují se zejména na tom, že lidem jsou podávány různé a často protichůdné informace ze stran politických lídrů, stejně tak na tom, že země v reakci na koronavirus zaspala. „Tento virus jakékoli opoždění tvrdě trestá a my jsme neustále pozadu,“ řekl Jeremy Konyndyk, vedoucí politiky Centra pro globální rozvoj. Další vývoj situace bude tak záležet především na tom, zda se vlády 50 států dokáží sjednotit a koordinovat své kroky.

Odborníci kladou důraz především na omezení mezilidského kontaktu, výraznější aktivitu federální vlády v souvislosti se zásobováním jednotlivých států zdravotnickým materiálem a navýšení testovací kapacity. Záležet bude i na postoji jednotlivých lokálních vlád, přičemž politická polarizace hraje v tomto směru klíčovou roli. Průzkumy ukazují, že zatímco demokratičtí lídři států berou situaci vážně, Republikáni se k nouzovým opatřením staví spíše kriticky.