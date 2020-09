V Salemu se střetli zastánci Trumpa s demonstranty Black Lives Matter, policie zatýkala

Více než sto Trumpových přívrženců, včetně stoupenců krajní pravice, přijelo v pondělí pozdě večer (v úterý nad ránem SELČ) v koloně vozidel k budově oregonského kongresu a mávali americkými vlajkami a transparenty s nápisy Trump 2020. Někteří u sebe měli zbraně.

Této skupině se postavilo na 20 demonstrantů z hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). V následné šarvátce obě strany používaly pepřové spreje, nejméně jeden Trumpův stoupenec poté zmlátil svého protivníka z protirasisitckého hnutí baseballovou pálkou, druhý použil hasicí přístroj, uvedl Reuters s odvoláním na svědky. Incidentu přihlíželo kolem 20 policistů, zatčeni byli dva agresivní příznivci prezidenta.

Police in Salem, Oregon shooting the shit with members of the far-right hate group Proud Boys “arrested” for beating up a BLM protestor. Tell me there aren’t two criminal justice systems - If this were a Black man he might well be dead! https://t.co/sLYxyaVKQG