V USA bude stát jaderná elektrárna chlazená sodíkem

V závislosti na udělení povolení by elektrárna o výkonu 345 megawattů měla být otevřena v roce 2028, což je termín stanovený Kongresem. Dodávat elektřinu by mohla zhruba 250.000 domácnostem.

Spojené státy soupeří ve vývoji vyspělých jaderných reaktorů s Čínou a Ruskem, které rovněž doufají, že se jim podaří postavit a vyvážet vyspělé reaktory. Tyto reaktory mají být menší, než tradiční, a teoreticky je bude možné stavět v odlehlých místech. Reaktor firmy TerraPower nazývaný Natrium má používat uran obohacený až na 20 procent, což je mnohem vyšší úroveň, než má jaderné palivo v současnosti.

Někteří odborníci na jadernou energetiku uvádějí, že vysoce obohacené palivo by mohlo být atraktivním cílem pro různé militantní skupiny, které budou chtít vytvořit jadernou zbraň. Zastánci moderních reaktorů však uvádějí, že tyto elektrárny jsou bezpečnější a vytvářejí méně odpadu.

Gates původně doufal, že postaví experimentální jadernou elektrárnu blízko Pekingu ve spolupráci se státní čínskou firmou China National Nuclear. TerraPower však byla nucena najít si nové partnery poté, co vláda Donalda Trumpa omezila jaderné dohody s Čínou. Současným partnerem je GE Hitachi Nuclear Energy.

Ve Wyomingu se těží nejvíce uhlí v USA. Projekt má po dobu výstavby zaměstnat 2000 lidí a po zahájení provozu v elektrárně najde práci 250 lidí.

Reaktor elektrárny je chlazen sodíkem. Zastánci projektu tvrdí, že bude výkonnější, bezpečnější a levnější, než tradiční jaderná energetika. Vlastnosti sodíku při přenosu tepla umožní, aby elektrárna byla chlazená vzduchem. Bude tak moci být rychle odstavena v případě nouze a absence nouzových generátorů a čerpadel sníží náklady, dodal generální ředitel TerraPower Chris Levesque.

Jiní jsou skeptičtí ohledně výhod chlazení pomocí sodíku ve srovnání s vodou používanou v běžných jaderných reaktorech. "Použití kapalného sodíku má mnoho problémů. Je to velmi těkavý materiál, který se může vznítit, pokud je vystaven působení vzduchu nebo vody," uvedl ředitel pro bezpečnost jaderné energetiky v neziskové organizaci na ochranu vědy Union of Concerned Sicentists Edwin Lyman. Země experimentují s rychlými reaktory chlazenými sodíkem již několik desetiletí, ale pouze Rusko uvedlo takový reaktor do provozu ve velkém měřítku, upozorni Lyman.

"Upřímně řečeno nechápu tu motivaci," řekla Lyman agentuře AP. "Jsou zde lidé, kteří jsou jejími silnými zastánci a tak trochu vyhráli tím, že přesvědčili Billa Gatese, že je dobré se touto technologií zabývat," prohlásil.