V USA je patrná nervozita i únava. Kampaň byla všechno, jen ne normální, píše New York Times

Média před vyvrcholením souboje mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho vyzyvatelem Joem Bidenem popisovala úzkost i únavu, která panuje mezi voliči. Podle deníku The New York Times (NYT) byla kampaň roku 2020 "všechno, jen ne normální".

Trump ji zakončil okolo půlnoci vystoupením v Grand Rapids ve státě Michigan, které bylo dějištěm jeho posledního mítinku i v roce 2016. "Vyhrajeme další čtyři roky v tom krásném, krásném, krásném Bílém domě," prohlásil před tisíci svých příznivců. Podle agentury AFP to bylo jeho 17. setkání s voliči za čtyři dny. Podobně jako při těch ostatních byli lidé s nasazenou rouškou v menšině, přestože USA aktuálně hlásí okolo 85.000 případů nákazy koronavirem denně.

Pokud si Trump skutečně zajistí druhé funkční období, bude to možná ještě větší překvapení než v případě toho prvního. Bývalý podnikatel opět ztrácí v průzkumech preferencí, na úrovni celých USA i ve většině klíčových států, přičemž jeho pozice se zdála být ještě složitější než před čtyřmi lety. V závěru kampaně ovšem Trump manko v sondážích mírně snížil, zejména na Floridě a v Pensylvánii.

Právě v Pensylvánii, která letos může mít v komplikované matematice americké prezidentské volby naprosto stěžejní význam, zakončil své mnohaměsíční turné po USA kandidát Demokratické strany Biden. Podle zpravodajského webu BBC dva hlavní soupeři v boji o Bílý dům i v posledních hodinách kampaně prezentovali dva zcela odlišné obrázky současného stavu v zemi. Zatímco Trump zdůrazňoval ekonomické úspěchy dosažené před pandemií, Biden sliboval efektivnější boj proti koronaviru, v němž podle něj současná administrativa selhala.

Epidemie covidu-19, kvůli níž v USA zemřelo nejméně 230.000 lidí, je jen jednou z mimořádných událostí, které utvářely předvolební dění. "Pondělí přineslo řadu připomínek toho, že kampaň roku 2020 byla všechno, jen ne normální," zhodnotil dění NYT.

List poukazoval mimo jiné na pokračování sporů ohledně pravidel voleb, které se v posledních týdnech odehrávají u soudů napříč USA. Dále připomíná nevídaná bezpečnostní opatření pramenící z obav okolo možných povolebních nepokojů. Ve městech po celé zemi jsou k vidění ochranné desky na výlohách podniků, v pohotovosti jsou stovky příslušníků národních gard a okolí Bílého domu bylo obehnáno novým plotem.

