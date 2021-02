V USA klesá zájem o testování na koronavirus

V USA podlehlo koronaviru přes půl milionu lidí. V polovině ledna se tam testovaly dva miliony lidí denně, ale od té doby zájem opadl o 28 procent. V Los Angeles a okolí se před pěti týdny provádělo za týden 350.000 testů, přičemž zájemci mohli k místu přijet autem a zůstat při testování v něm. Nyní podle agentury AP v této oblasti testování téměř zkolabovalo, více než 180 vládních testovacích míst pracuje na třetinu svých kapacit. Ve státě Delaware se denní počet provedených testů snížil od ledna o 40 procent.

"Šokuje mne, jak rychle jsme zpomalili z rychlosti 100 na 25 mil za hodinu. Všichni doufají v rychlé a všeobecné očkování, ale já si myslím, že ještě není čas přestat být obezřetný. Ještě nemáme dostatek imunizovaných lidí, abychom mohli vyloučit novou vlnu případů," řekl Hong.

Pokles zájmu o testování podle AP souvisí s tím, že od ledna začal klesat počet nově nakažených, hospitalizací i úmrtí.

Úřady se ale snaží přimět lidi k tomu, aby na testy chodili dál - v okrese Los Angeles se otevřela testovací místa poblíž zastávek hromadné dopravy, škol a úřadů, v Santa Claře za lidmi jezdí autobusy s testovacím vybavením.

Prezident Joe Biden slíbil zlepšení testovacího systému, takže v USA by měli být schopni do června provádět každý měsíc miliardu testů, tedy 25krát víc než se provádí nyní. Při současném nezájmu budou ale testy mnohde nadbytečné a nepoužité.

Problém také souvisí s dostupností zdravotníků, protože s rychlejším zásobováním vakcínami se musí přesouvat lidé z testovacích do očkovacích center.

Přetrvává ale strach z rychle se šířících variant viru a experti chtějí, aby se proto testovalo více než dosud. V Minnesotě například úřady vyzvaly rodiny, aby se nechávaly do konce školního roku testovat po čtrnácti dnech.

List The New York Times upozornil na to, že třetina vojáků v aktivní službě a členů Národní gardy se nechce nechat očkovat. V některých složkách, například na severokarolínské základně Fort Bragg, vakcínu odmítá i polovina vojáků.

Zástupci Pentagonu tvrdí, že nezjišťují údaje o "odmítačích", ale podle tisku je jich mnoho mezi mladými příslušníky armády a mužstvem, nikoli mezi důstojníky. Mezi vojáky panuje obava z bezpečnosti očkovacích látek a argumentem je i příliš rychlý vývoj vakcín.