V USA může na covid zemřít až 400 tisíc lidí, varuje Fauci. Bílý dům dává jako odstrašující příklad

"Pokud na podzim a v zimě neuděláme to, co bychom měli, mohli bychom mít 300.000 až 400.000 zemřelých s covidem-19," řekl Fauci na American University ve Washingtonu. V USA přitom dosud úřady spojují s pandemií přes 210.000 úmrtí, u více než 7,5 milionu lidí se tam prokázala nákaza koronavirem.

Fauci podle Politico poznamenal, že nákaze prezidenta Donalda Trumpa se dalo předejít, pokud by se Bílý dům řídil radami expertů. "Podívejte, co se stalo tento týden v Bílém domě," řekl epidemiolog s odkazem na prokázanou nákazu u Trumpa, jeho ženy Melanie a řady dalších prezidentových spolupracovníků. "Je to nešťastná situace, když něco takového vidíte, protože se tomu dalo předejít," dodal.

Fauci dlouhodobě apeluje na Američany, aby omezovali společenské kontakty, vyhýbali se masovým akcím a nosili mezi ostatními roušky. Trump nejprve proti rouškám aktivně vystupoval, následně jejich nošení opatrně podpořil. Podle řady fotografií však jeho tým masky v podstatě nenosí a prezident si ochranu nosu a úst sundal i po svém pondělním návratu z nemocnice, kde se léčil z covidu-19. V rámci své předvolební kampaně také trval na pořádání akcí s velkým množstvím účastníků.

Fauci rovněž řekl, že vakcína proti koronaviru zřejmě nebude v USA široce dostupná do poloviny příštího roku a s návratem k normálnímu životu tak lze v USA počítat zřejmě až s koncem roku 2021.

Epidemiolog se rovněž vyjadřoval k vlně nevole, která se proti němu vzedmula u některých Američanů, zejména příznivců republikánů. "Možná mě 50 procent z vás nenávidí, protože si myslíte, že se snažím zničit tuto zemi, ale poslechněte mě na šest týdnů a dělejte co říkám a uvidíte, že čísla začnou klesat," řekl epidemiolog.