V USA od začátku pandemie zemřelo přes 900.000 lidí nakažených covidem

Zemřelých v USA za zhruba dva roky koronavirové pandemie je více, než kolik má obyvatel San Francisco, podotkla AP.

"Je to astronomické číslo. Kdyby někdo před dvěma lety na začátku pandemie řekl, že během několika málo let zemře 900.000 lidí, většina Američanů by tomu nevěřila," sdělil AP Ashish Jha, děkan fakulty veřejného zdraví na Brownově univerzitě.

Přestože statistiky úmrtí zaznamenávají v USA nárůst, počty nově nakažených klesají ve 49 z 50 amerických států, uvedla v pátek s odkazem na svá data agentura Reuters. Klesají rovněž počty hospitalizovaných kvůli těžkému covidu-19. Lze to vysvětlit tím, že vrcholy infekcí se na počtu úmrtí obvykle projevují až s několikadenním zpožděním.

Spojené státy, které mají asi 330 milionů obyvatel, zaznamenaly od začátku pandemie nejvíce úmrtí na světě. Druhý nejvyšší počet zemřelých eviduje Brazílie, kde po nákaze covidem-19 zemřelo přes 630.000 z asi 212 milionů obyvatel.