V USA po téměř 70 letech vykonali federální popravu ženy

Původním termínem vykonání rozsudku nad 52letou Montgomeryovou bylo úterních 18:00 místního času (24:00 SEČ). Dnes byla 52letá Montgomeryová prohlášena za mrtvou v 1:31 místního času (7:31 SEČ). Použita byla smrtící injekce.

Breaking News: The Trump administration executed Lisa Montgomery, the only woman on federal death row and the first woman executed by the U.S. in nearly 70 years. https://t.co/UlSTFVaXvM