V USA přibývá dětí hospitalizovaných s koronavirovou nákazou

Jak uvedla stanice CNBC, děti stále tvoří jenom zlomek mezi lidmi hospitalizovanými s covidem-19. Podle lékařských statistik připadá na hospitalizace 1,8 procenta dětských pacientů. Dětem hrozí nákaza a vážné symptomy méně než dospělým.

V USA se od začátku epidemie nakazilo koronavirem přes 38 milionů lidí a zemřelo více než 632.000 nakažených. CDC má demografické údaje o 520.000 zemřelých a z nich vyplývá, že 500 lidí z tohoto počtu byly děti mladší 18 let.

Některé z infikovaných dětí mohou skončit v nemocnici a mohou se u nich objevit komplikace. Podle CDC postihl 4404 dětí, které onemocněly covidem-19, zánětlivý syndrom označovaný jako MIS-C. Z takto postižených 37 dětí zemřelo.

Nejvíce pediatrických hospitalizací je na počet obyvatel ve státech Oklahoma, Ohio, Louisiana a Kentucky. Všechny tyto státy mají nižší proočkovanost populace, než je celostátní průměr.

Většina hospitalizovaných se nakazila rychle se šířící variantou delta, která u dětí průběh nemoci nezhoršuje, řekla pediatrička ze San Franciska Sunitha Kaiserová. "Máme údaje o deltě teprve z minulých šesti až osmi týdnů, takže se to stále mění. Prozatím víme, že na naše těla působí podobně jako ostatní infekce, stejně se do těla dostává a způsobuje podobné symptomy jako předchozí varianty," řekla Kaiserová.

Zatím nejlepší známou ochranou je podle ní očkování a to i dětí, protože to chrání před hospitalizací a těžkým průběhem nemoci.

V USA je povoleno očkovat vakcínami firem Pfizer a BioNTech občany starší 16 let, v mimořádných případech i děti ve věku 12 až 15 let. Vakcína Moderna se zatím používá jen pro dospělé, očekává se ale, že brzy dostane licenci pro využití i ve věkové skupině 12 až 17 let.

V USA, jež mají zhruba 330 milionů občanů, je podle CDC plně imunizováno 62,5 procenta dospělých. V kategorii šestnáctiletých a sedmnáctiletých je to 44 procent a ve skupině mezi 12 a 15 lety 34 procent.

Paul Offit, který pracuje v dětské nemocnici ve Filadelfii, kde rovněž přibývá dětských hospitalizací, je pomalou vakcinací dětí znepokojen. "Ano, nemáme ještě vakcínu pro děti mladší 12 let, ale máme ji pro děti dvanáctileté až sedmnáctileté a z nich je očkováno jenom 30 procent," řekl Offit. Podle něj je třeba, aby úřady přesvědčily o účinnosti očkování dospělé, protože o tom, zda budou naočkovány děti, rozhodnou rodiče.