V USA prudce roste počet úmrtí na covid, krizi zhoršuje nevraživost Trumpa vůči Bidenovi

Lékařské asociace žádají prezidenta Donalda Trumpa, aby začal spolupracovat s týmem svého předpokládaného nástupce Joea Bidena a "zachránil tak nespočet životů".

Tři největší organizace pracovníků ve zdravotnictví v USA v úterý podnikly podle Reuters nezvyklý krok, když se vložily do povolebních potyček, jež v posledních dvou týdnech otřásají Spojenými státy. Trump totiž odmítá uznat svou prohru projektovanou americkými médii, a jeho administrativa proto nijak nespolupracuje s týmem jeho předpokládaného nástupce Bidena. To přitom podle asociací lékařů, sester a nemocnic ohrožuje život mnohých Američanů nakažených koronavirem.

USA za poslední týden zaznamenaly v průměru 160.000 nových infekcí za den, což je údaj daleko přesahující čísla z jakékoliv jiné země. Počty zemřelých v souvislosti s covidem-19 dosud zůstávaly na asi dvakrát nižší úrovni než letos na jaře, experti však soustavně varují, že nárůst úmrtí obvykle přichází až s několikatýdenním zpožděním po zvýšení počtu pozitivních případů.

This section of the country (started w/ the Dakotas), is spreading in every direction. Minnesota now going vertical. Grossly inadequate testing w/ positivity now:

South Dakota 57.5%

Iowa 51.7%

Idaho 42.0%

Kansas 40.9%

Montana 24.6%https://t.co/BpmBybV8U5 pic.twitter.com/a5GIPYaSJJ