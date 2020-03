V USA rychle přibývají opatření kvůli šíření koronaviru

Počet potvrzených případů nákazy v USA v posledních dnech poměrně rychle narůstá a už se pohybuje kolem 1100, přičemž nejvíce nakažených evidují ve státech Washington, New York a v Kalifornii. Celkem se infekce podle oficiálních údajů z úterka potvrdila ve 39 z 50 amerických států. Řada z nich kvůli tomu vyhlásila stav nouze, což lokálním úřadům otevírá cestu ke krizovým federálním fondům.

Guvernér Washingtonu Jay Inslee dnes oznámil zákaz akcí s více než 250 účastníky pro tři tamní okresy včetně regionální metropole Seattle. V severozápadním státě podle televize CNN zemřelo už 24 lidí nakažených novým typem koronaviru, přičemž v celé zemi je nemoc COVID-19 spojena s 31 úmrtími.

Velká shromáždění pozastavuje také město San Francisco, které limit stanovilo na úrovni 1000 účastníků. Bez diváků se tak odehraje čtvrteční zápas basketbalové ligy NBA mezi zdejším týmem Golden State Warriors a Brooklyn Nets. Úplně zrušené je plánované exhibiční utkání mezi baseballisty San Francisco Giants a Oakland Athletics.

Některé vysoké školy v amerických ohniscích nákazy zase kvůli zhoršující se situaci ruší prezenční výuku. Dnes toto opatření ohlásily washingtonská Georgetown University nebo State University of New York a City University of New York. Před nimi oznámily zavírání učeben Harvardova univerzita a také Ohio State University.

Boj proti koronaviru kromě toho dopadá také na americké oslavy irského svátku svatého Patrika. Tradiční průvody naplánované na tento víkend se ruší v Bostonu, San Francisku, Philadelphii, nejnověji stejný krok oznámily úřady v Pittsburghu a Chicagu. Otazníky se nyní vznáší nad mnoha dalšími kulturními akcemi, už minulý týden bylo oznámeno zrušení předního hudebního festivalu SXSW.

Federální zákonodárci a administrativa prezidenta Donalda Trumpa kvůli vývoji nákazy jednají o balíčku opatření na podporu ekonomiky a také o omezení mezinárodního cestování. Podle nejmenovaného zdroje agentury Reuters obeznámeného se situací zároveň šéf Bílého domu zvažuje vyhlášení národní katastrofy. Takový krok by podle webu Politico mohl okamžitě uvolnit desítky milionů dolarů ze státního rozpočtu.

Americký prezident přitom v uplynulých týdnech opakovaně situaci zlehčoval a v úterý spoluobčany vyzval, aby zachovali klid, protože "koronavirus odejde". Před dvěma týdny, kdy USA evidovaly jen 15 lidí nakažených novým koronavirem, Trump prohlásil, že "do několika dní" bude bilance "blízko nule".

Odborník na infekční choroby a současný člen krizového týmu americké vlády Anthony Fauci ovšem dnes před členy Kongresu konstatoval, že případů bude dál přibývat. "To hlavní je, že bude hůř," citoval jej Reuters.