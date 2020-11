V USA se horečně sčítají hlasy, výjimkou je Aljaška. Proč si dává načas?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech se po úterních prezidentských a parlamentních volbách horečně sčítají hlasy. Mnohde sčítací komisaři probděli celou noc, aby mohli co nejdříve oznámit vítěze ostře sledovaných klání. Výjimkou je Aljaška, kde se rozhoduje o třech volitelích informoval dnes list The New York Times (NYT).