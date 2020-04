Pandemie koronaviru negativně dopadne i na volby v USA

Jelikož počet případů ve Spojených státech dramaticky narůstá, je negativní dopad pandemie citelně znát i na dosavadním průběhu primárek. Vládní úředníci se tak snaží přijít s adekvátními opatřeními, aby umožnili voličům bezpečně odevzdat své hlasy.

Dle abc byla v předchozích týdnech vydána základní bezpečnostní doporučení pro konkrétní volební místa. Patřily mezi ně na příklad zásobování volebních míst dostatkem čistících prostředků nebo přemisťování některých volebních míst mimo pečovatelské domy.

Prezident Trump sice na tiskové konferenci uvedl, že k plošnému posouvání primárek není důvod, stát Ohio se ale i přesto k tomuto opatření jako jeden z prvních uchýlil. Primárky se tamní guvernér rozhodl odložit na konec dubna s tím, že voliči budou mít možnost odevzdat hlasy poštou. Voliči ve státech Arizona, Florida a Illinois, kde se volby konaly ve stejný den jako v Ohiu, své hlasy odevzdali řádně v termínu.

Přesto se ale volby v těchto státech podle USA Today neobešly bez komplikací. Někteří z pracovníků, kteří měli na volby dohlížet, se vůbec nedostavili a podle některých voličů nebyla ani zajištěna žádná zpřísněná hygienická opatření.

Postoj státu Ohio vyvolal u mnohých rozhořčení, dočkal se ale také opory u jiných lokálních vlád, a tak státy jako Georgia, Kentucky, Louisiana a Maryland také oznámily odklad řádného termínu voleb. Kromě výše zmíněných se brzy přidaly i Indiana, Connecticut a Rhode Island. Volební komise v této souvislosti státy vyzvala, aby poskytly svým občanům alternativní cesty, jako možnost předčasné volby nebo odevzdání hlasů poštou.

To, že se lidé nákazy bojí, se promítlo i do volební účasti. Na příklad stát Illinois zaznamenal razantní propad. Zatímco ve volbách v roce 2016 zde volilo 2,06 milionů lidí, letos v březnu to bylo pouhých 1,54 milionů. Naproti tomu Florida a Arizona měly účast nadprůměrnou, a to především díky tomu, že řada občanů již volila předčasně, jiní využili možnosti zaslat hlasy poštou.

Ke státům, které se rozhodly poskytnout občanům bezpečnější možnost volby, se dle CNN nyní řadí i Aljaška, Havaj, Montana a Wyoming, kde primárky proběhnou v řádném termínu, ale bez účasti voličů. Ti budou své hlasy odevzdávat pouze poštou. Většina ostatních států primárky zatím jen posunula, nejčastěji na červen. Guvernéři těchto států navíc zvažují, že bude umožněno hlasy odevzdat pouze poštou. Stát New York, který je epicentrem pandemie koronaviru ve Spojených státech, ohlásil odklad na 23. června

Navzdory tomu, že se většina států snaží zamezit většímu srocování lidí čekajících ve frontách před volebními místy, stát Wisconsin, kde se volilo minulý týden, s žádnými opatřeními nepřišel. Dle MSNBC řady pracovníků a dobrovolníků, kteří měli u voleb asistovat, účast ze strachu z koronaviru odřekly a počet volebních míst se napříč státem dramaticky zredukoval.

Na příklad v Millwaukee, městě čítajícím 600 000 obyvatel, bylo voličům k dispozici jen 5 volebních míst na místo 180. Během volebního dne se tak tvořily fronty, a to i navzdory zákazu shlukování. Guvernér státu Wisconsin, Tony Evers, uvedl, že se pokoušel prosadit volbu poštou, musel ale ustoupit republikánské opozici.

Republikánská strana v čele s prezidentem Trumpem se už dříve vyslovila kriticky k této alternativní možnosti volby. Sám prezident Trump vyjádřil jisté obavy, že možnosti volit poštou využije více občanů než by za normálních okolností přišlo k volbám, což dle jeho názoru ohrozí nejen samotné prezidentské volby v listopadu, ale i samotnou republikánskou stranu v boji o senátorská křesla. Obavy prezidenta potvrdil i republikán a mluvčí Sněmovny státu Georgia, David Ralston.