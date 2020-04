V USA se nakazilo koronavirem přes 300.000 lidí

USA zaznamenaly v posledních týdnech raketový nárůst nových případů. Ještě v polovině března se tam testy na koronavirus potvrdily jen u několika tisícovek pacientů. V posledních dnech tam však nakažených přibývá kolem 30.000 denně.

Hranici 200.000 případů země překonala teprve ve středu. Podle agentury AFP však za velkým nárůstem infikovaných stojí především počet provedených testů, který je v absolutních číslech nejvyšší na světě.

Epicentrem tamní epidemie je v současné chvíli stát New York, který samotný registruje už téměř stejně případů jako Itálie či Španělsko, jež jsou po USA nejhůře zasaženými zeměmi na světě co do počtu nakažených. Místní guvernér Andrew Cuomo dnes upozornil, že je to teprve 30 dní od zjištění prvního nakaženého v New Yorku. Epidemie by podle něj měla ve státě vrcholit do týdne.