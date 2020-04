V USA spáchala sebevraždu lékařka, která zažila lavinu covid-19. Sama se nakazila

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Spojených státech spáchala sebevraždu lékařka z nemocnice na newyorském Manhattanu, která po několik týdnů na pohotovosti přijímala kriticky nemocné pacienty nakažené koronavirem. S odvoláním na její rodinu o tom informoval list The New York Times. Otec 49leté Laury Breenové deníku řekl, že jeho dcera "se snažila dělat svou práci a to ji zabilo".