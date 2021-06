V USA spadl průměrný denní počet úmrtí pod 300, poprvé od loňského března

Administrativě prezidenta Joea Bidena se nicméně zatím nedaří slíbeným tempem sdílet vakcíny s dalšími zeměmi, podle mluvčí Bílého domu Jen Psakiové je to přitom především kvůli problémům spojeným s logistikou.

Spojené státy registrují největší počet zemřelých ze všech světových zemí, a to přes 601.000. Odborníci však tvrdí, že skutečný počet obětí pandemie v USA, podobně jako všude jinde na světě, je velmi pravděpodobně výrazně vyšší.

Podle federálních úřadů byla nákaza koronavirem v loňském roce třetí nejčastější příčinou úmrtí po rakovině a selhání srdce. Letos již data naznačují, že lidé umírají více i po nehodách, kvůli chronických potížích s dýcháním, po mrtvicích či v důsledku Alzheimerovy choroby.

Nových případů nákazy nyní přibývá za den průměrně 11.400, zatímco ještě začátkem ledna to bylo 250.000. Sedmidenní průměr úmrtí za 24 hodin spadl na 293, v lednu dosahoval až 3400.

Téměř 45 procent z 330 milionů Američanů je již plně naočkováno, alespoň jednu dávku pak dostalo 53 procent obyvatel USA. Biden slíbil, že do 4. července, kdy se slaví Den nezávislosti, dostane injekci s covidovou vakcínou nejméně 70 procent dospělých Američanů. Podle dat serveru The New York Times ji nyní obdrželo přes 65 procent obyvatel USA nad 18 let.

Biden původně slíbil, že vzhledem k dostatečným zásobám vakcín pro Američany USA doručí 80 milionů vakcín do třetích zemí do konce června. Nyní se však zdá, že se to nepodaří. Podle Psakiové se zasílání vakcín na velkou dálku prokázalo jako "herkulovská logistická výzva". Největším problémem je podle ní dostat vakcíny přes celní úřady či zajistit dostupnost dalších pomůcek nutných pro očkování. Problémy podle ní představují i jazykové bariéry.

USA se v blízké době chystají poslat asi 14 milionů dávek do Latinské Ameriky a do Karibiku, asi 16 milionů do Asie a zhruba deset milionů do Afriky. Dále pak rozdělí 14 milionů dávek tam, kde to považují za "regionální prioritu", například do Kolumbie, Argentiny, Iráku, na Ukrajinu, na Západní břeh Jordánu a do Pásma Gazy.

Kromě první vlny 80 milionů dávek Biden nedávno oznámil, že USA nakoupí od společností Pfizer/BioNTech dalších 500 milionů dávek jejich očkovací látky, které následně rozdají bez dalších podmínek po celém světě. První ampulky z této várky by podle plánu měly zamířit za hranice v srpnu.