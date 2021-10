V USA uvažují o změně definice dokončeného očkování

Za plně očkované jsou nyní v USA považováni lidé, kteří obdrželi dvě dávky vakcíny proti covidu-19 od výrobců Pfizer/BioNTech nebo Moderna, nebo jednu dávku vakcíny od společnosti Johnson & Johnson (J&J).

"Zatím jsme nezměnili definici toho, co znamená 'plně očkovaný'. Budeme se tím nadále zabývat. Možná budeme v budoucnu muset naši definici plného očkování zaktualizovat," uvedla ředitelka CDC Walenská. "Pokud máte nárok na posilující dávku, nechte se očkovat a my se tomu budeme dál věnovat," dodala podle agentury Reuters.

Američtí regulátoři doporučili podávat druhou posilující dávku vakcíny (J&J) lidem od 18 let nejméně dva měsíce po podání té první. Zároveň doporučili očkovat třetí dávkou vakcíny Moderna nebo Pfizer/BioNTech lidi starší 65 let a rizikové skupiny. Posilující třetí dávku by přitom měli dostat půl roku po druhé dávce. Ve čtvrtek CDC uvedlo, že lidé budou mít možnost nechat se očkovat posilující dávkou vakcíny od jiného výrobce, než dostali původně.

Od 13. srpna, kdy se v USA začaly podávat třetí dávky vakcíny lidem se sníženou imunitou, posilující dávky vakcín Pfizer/BioNTech nebo Moderna obdrželo zhruba 11,6 milionu Američanů.