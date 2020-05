V USA už s covidem-19 umřelo téměř 100 tisíc lidí

Nákaza koronavirem se podle CDC potvrdila již u 1,678.843 osob. Pozorovatelé očekávají, že počet obětí s covidem-19 v zemi brzy překročí hranici 100.000, napsala agentura Reuters.

Údaje CDC jsou tradičně o něco nižší než ty, které eviduje Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), jež průběh pandemie také průběžně monitoruje. Data CDC totiž nemusí nutně zahrnovat nejnovější statistiky hlášené jednotlivými státy. Podle JHU zemřelo po nákaze koronavirem již 99.674 lidí a SARS-CoV-2 se od začátku pandemie prokázal u asi 1,69 milionu osob.

Kalifornie se dnes stala čtvrtým americkým státem po New Yorku, New Jersey a Illinois, který eviduje již přes 100.000 případů nákazy. Zatímco v těchto nejhůře zasažených oblastech v posledních týdnech trvale klesá počet hospitalizovaných i nově nakažených, oblast kolem města Minneapolis, stát Wisconsin a některé jižanské oblasti zaznamenávají nárůst denního počtu infikovaných.

Tento vývoj podle listu The New York Times zřejmě oživí debaty o tom, jak rychle v jednotlivých částech USA uvolňovat ochranná opatření, která zavedli místní činitelé ve snaze zabránit nekontrolovatelnému šíření viru. Tyto restrikce si vyžádaly značné ekonomické škody a prezident Donald Trump proto naléhá na co nejrychlejší otevření americké ekonomiky. Řada zdravotnických expertů však před takovým postupem varuje kvůli obavám z další vlny pandemie.