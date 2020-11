V USA vzrostl počet nakažených o rekordních 195.524

Spojené státy, které mají asi 330 milionů obyvatel, jsou globálně pandemií nejhůře zasaženou zemí - mají největší počet nakažených i úmrtí na světě. Pokud se ale vezme v úvahu počet obyvatel, nejsou z hlediska počtu úmrtí s koronavirem podle JHU ani v první desítce.

Infikovaných odhalily testy v USA od začátku epidemie už více než 11,9 milionu. Denní počet nových infekcí v USA překonal 100.000 poprvé na začátku listopadu, nyní se však již pomalu blíží k dvojnásobné hranici.

Počet úmrtí s nemocí covid-19 se v USA za poslední den zvýšil o 1878 na celkových více než 254.400 od začátku epidemie. Hranici čtvrt milionu úmrtí Spojené státy překročily ve středu.

Prezident Donald Trump v minulých týdnech tvrdil, že je pandemie v zemi pod kontrolou, a poukazoval na to, že přes vysoké počty nově infikovaných neumírá tolik lidí jako v dřívějších fázích pandemie. Experti však varovali, že počty zemřelých budou stoupat se zpožděním za nárůstem nových infekcí, což nejnovější statistiky potvrzují.

V České republice, která má zhruba 10,7 milionu obyvatel, přibylo za pátek dalších 5809 případů nákazy. Na přelomu října a listopadu to bylo až 15.000 případů za den, což by po přepočtu na obyvatele znamenalo, že třicetkrát větší Spojené státy by musely mít až 450.000 nakažených za den.