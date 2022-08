V USA začne první referendum o potratech od rozhodnutí nejvyššího soudu

Kansas na rozdíl od jiných bašt Republikánské strany ihned po verdiktu nezavedl přísné potratové restrikce. Místní nejvyšší soud totiž v roce 2019 rozhodl, že možnost ukončit těhotenství je chráněna státní ústavou. Aktuálně jsou umělé potraty ve státě povolené do 22. týdne těhotenství.

Navrhovaný dodatek by specifikoval, že ústava právo na potrat negarantuje, a tím by podle zastánců umožnil nové omezení procedur nebo jejich úplný zákaz. Odpůrci dodatku se obávají, že Kansas by v případě jeho schválení mohl následovat sousední státy Missouri a Oklahoma, kde republikánští zákonodárci po rozhodnutí nejvyššího soudu potraty zakázali, v případě Missouri bez výjimky pro oběti znásilnění. V Kansasu republikáni dominují v obou komorách parlamentu a jeden zákonodárce už předložil návrh zákona, který by zakázal interrupce bez výjimky pro těhotenství vzešlá ze znásilnění či incestu a také pro záchranu života matky.

Úterní hlasování přinese první významnější signál ohledně toho, jak moc otázka přístupu k potratům ovlivňuje nepříliš vyhraněné voliče. Deník The New York Times (NYT) se pokusil náladu před referendem zmapovat v předměstích Kansas City, kde podle nedělní reportáže panovalo citelné napětí. Oblast se proměnila v "ohnisko aktivismu" a rozhovory s desítkami voličů odhalily silné vášně na straně podporovatelů práva na potrat, byť se nejednalo nutně o stálé stoupence Demokratické strany, píše NYT.

Výsledek referenda však lze jen těžko odhadovat. Promítat se do něj bude několik faktorů v čele se skutečností, že hlasování bylo připojeno k primárkám, v nichž hlasují pouze voliči registrovaní u té či oné politické strany. Kansas má při tom výrazně více republikánů než demokratů. Ačkoli stát má aktuálně demokratickou guvernérku, zdejším volbám dlouhodobě dominují republikáni: demokrat zde v prezidentských volbách nevyhrál skoro 60 let.

Zároveň není k dispozici mnoho průzkumů veřejného mínění. To málo dat, které je k dispozici, podle NYT nasvědčuje tomu, že by výsledek mohl být těsný. "Rozhodující bude, které straně se podaří přesvědčit voliče, aby se zúčastnili letního hlasování s otázkou, jejíž formulace podle kritiků může být těžko srozumitelná," napsal deník. Obě strany podle něj varují před vyvozováním plošných závěrů, ať už bude vyústění jakékoli.