V USA zatkli dalšího účastníka výtržností v Kapitolu

Obviněním už v souvislosti s násilným protestem čelí desítky lidí včetně muže, který údajně 6. ledna do Washingtonu přicestoval s 2500 náboji.

Vláda Spojených států po dramatických událostech v hlavním městě zahájila celostátní operaci s cílem vystopovat a obžalovat výtržníky. Hlavní federální prokurátor washingtonského okrsku District of Columbia Michael Sherwin v úterý oznámil, že formálně už bylo obviněno přes 70 lidí, přičemž číslo by mohlo narůst na stovky.

Mezitím se v médiích objevují další a další podrobnosti o okolnostech násilného vniknutí do Kapitolu a o lidech, kteří se incidentu účastnili. Někteří komentátoři dnes na twitteru sdíleli video, které zřejmě ukazuje, jak skupina lidí po vstupu do budovy Kongresu domlouvala další postup. Američtí novináři od počátku upozorňují, že ačkoli se mohlo přepadení budovy jevit jako spontánní a zcela chaotická událost, byla za ní značná míra plánování a koordinace.

The attack on the Capitol was coordinated and planned.



Here are the insurrectionists talking about the plan, including detailed schematics of the Capitol building.



pic.twitter.com/e3uJNicTDy