V USA zemřelo na koronavirus dalších 2073 lidí. Je to horší než Pearl Harbor, řekl Trump

Smrtelná bilance tak nyní podle statistik Univerzity Johnse Hopkinse činí 73.095, informovala dnes agentura AFP. Prezident Donald Trump epidemii nemoci covid-19 ve středu označil za "za nejhorší útok", jaký kdy USA zažily.

"Je to horší než (japonský útok na) Pearl Harbor. Je to horší než (teroristické útoky) na Světové obchodní centrum. Takový útok se ještě nikdy nestal," prohlásil podle BBC šéf Bílého domu.

Šlo mu prý zabránit hned v počátcích v Číně, ale nestalo se tak. V nejlidnatější zemi světa se nákaza koncem loňského roku objevila. Později Trump upřesnil, že za nepřítele Spojených států považuje spíše pandemii nemoci covid-19 než Čínu.

Spojené státy evidují více než 1,22 milionu lidí s koronavirovou infekcí, z nich se okolo 190.000 uzdravilo.

Pandemie výrazně zasáhla i americkou ekonomiku, desítky milionů lidí jsou nezaměstnaných a mnoho z nich se obrací s žádostí o pomoc na charitativní organizace či potravinové banky. Podle průzkumu, který si nechal udělat washingtonský ústav Brookings Institution, má s nedostatkem potravin problémy více než jedna z pěti domácností ve Spojených státech.

Průzkum rovněž ukázal, že na konci dubna bylo možné dvě z pěti domácností s dětmi mladšími 12 let označit za domácnosti, které "nemají zajištěn dostatek potravin". Znamenalo to buď, že jim jídlo došlo a neměly dost peněz na další nákupy, nebo že děti nejedly dost jídla, protože si to rodina nemohla dovolit. Podle amerického listu The New York Times jsou tato čísla třikrát vyšší, než tomu bylo v roce 2008 za recese způsobené celosvětovou finanční krizí.