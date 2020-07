Češi opět zaujali v zahraničí. Americký server je chválí za roušky

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Každý, kdo by chtěl jakýmkoliv způsobem zpochybňovat smysluplnost nošení roušek v rámci prevence proti nákaze novým typem koronaviru, se o svém omylu může velice snadno přesvědčit v Praze. Ta tuto povinnost zavedla ihned na začátku pandemie, a to dokonce ještě dřív, než se k tomu odhodlalo celé Česko. Možná právě díky tomu se v ní teď život vrací zcela do normálu.