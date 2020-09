Vdova po McCainovi podpoří Bidena, Trump ve volbách patrně ztratí důležitý stát

Zpráva, kterou oznámil samotný Biden, je podle AP ohromnou výtkou pro republikánského prezidenta Donalda Trumpa, a mohla by mu zhoršit volební vyhlídky v důležitém státu Arizona, odkud McCainovi pochází.

Trump má s rodinnou McCainů napjaté vztahy od té doby, co znevažoval Johna McCaina při své předvolební kampani v roce 2016. Nikdo z vlivné rodiny se však dosud nepostavil za Trumpova rivala.

Cindy — I'm deeply honored to have your support and your friendship. This election is bigger than any one political party. It requires all of us to come together as one America to restore the soul of the nation. Together, we'll get it done. https://t.co/Cwv27QuNVo