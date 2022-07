Ve Spojených státech padl třetí nejvyšší jackpot, výherce si odnesl 32 miliard korun

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nevyhrál od 15. dubna. Jackpot padl až v pátek večer, šťastná čísla byla 13-36-45-57-67 s dodatkovým číslem 14. Pravděpodobnost uhádnout správnou kombinaci je jedna ku 302,5 milionu.

Částku 1,33 miliardy dolarů by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením výhry do 29 ročních splátek. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese jen 780 milionů dolarů (bezmála 18 miliard Kč).

Podle serveru megamillions.com byl v pátek večer v losování jeden výherní tiket, který byl zakoupen na čerpací stanici řetězce Speedway ve městě Des Plaines ve státě Illinois. Čerpací stanice, která los prodala, na tom podle úřadů rovněž vydělá; jen za prodej losu dostane půl milionu dolarů (přes 12 milionů Kč).

Illinois patří mezi státy, kde se výherci více než 250.000 dolarů mohou rozhodnout, zda zůstanou v anonymitě. Mluvčí společnosti Camelot Illinois Emilia Mazurová uvedla, že naprostá většina těchto výherců tak činí.

Nejvyšší cenu vypsala v roce 2016 konkurenční loterie Powerball. Tehdy si jackpot 1,59 miliardy dolarů rozdělili tři výherci.