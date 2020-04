Ve státu New York poprvé od začátku pandemie klesl počet lidí na JIP

"Nadále ztrácíme ohromné množství životů," řekl Cuomo. "Jako někdo, kdo hledá ve všem tom smutku nějakou útěchu, vnímám kulminaci počtu ztracených životů jako trochu nadějné znamení," dodal guvernér. Ve středu oznámil stát 779 obětí koronaviru, o den později to bylo o 20 více.

Počet lidí, kteří se z nemoci covid-19 léčí na JIP, se ve státu snížil o 17 na celkových 4908. V nemocnicích pacientů přibylo jen nepatrně, asi o dvě procenta oproti předchozímu dni. Před dvěma týdny tyto údaje rostly ze dne na den o 20 procent.

Ustálení počtu hospitalizovaných lidí přitom přichází dříve, než úřady čekaly. Cuomo původně vycházel z odhadů, podle nichž mělo být potřeba 55.000 až 136.000 lůžek. Dnes bylo s covid-19 v nemocnicích 18.569 lidí. Nadsazený se nyní zdá i počet až 40.000 ventilátorů, který stát na začátku pandemie vyžadoval.

Cuomo však řekl, že virus zasáhl New York i celé Spojené státy nepřipravené a že se podobná situace nesmí opakovat. V té souvislosti znovu varoval před dalšími možnými vlnami pandemie a připomenul epidemii španělské chřipky z let 1918 až 1919. Ta měla v USA celkem tři vlny v rozmezí 10 měsíců, z nichž nejsmrtelnější byla ta druhá. Guvernér řekl, že ochranná opatření zruší až tehdy, kdy budou k dispozici rychlé testy pro miliony místních občanů a až budou jasné odpovědi na otázky, jak by mohl vypadat další průběh pandemie.