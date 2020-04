Ve Venezuele se šíří protesty. Lidé mají hlad, vyrabovali obchody i hotel

Venezuelská autoritářská vláda také minulý týden uzavřela hlavní silnici do Caracasu, podle některých zdrojů kvůli obavám z přílivu protestujících do metropole. Na dálnici vláda nechala postavit kontejnery, podobně jako to udělala před rokem u hranic s Kolumbií, aby zablokovala vstup humanitární pomoci do země organizovaný opozičním lídrem Juanem Guaidóem.

Zablokování cesty kontejnery vláda podle serveru caraotadigital.net zdůvodnila nebezpečím šíření koronaviru, mnozí ale spekulují, že tak chce vláda ochránit vládu sídlící v metropoli před demonstranty z ostatních částí země.

I přes omezení volného pohybu kvůli nemoci covid-19 vychází Venezuelané v posledních dnech stále častěji do ulic. Nejméně z pěti států federace jsou podle agentury EFE hlášeny protesty, někde provázené rabováním obchodů. "Nechci podporovat, ani omlouvat násilí, ale důvodem rabování je hlad," napsal na twitteru lídr opozice ve státě Miranda Raúl Raffalli.

Saqueos en Alto de Soapire, Santa Lucía del Tuy.

No se debe promover ni excusar la violencia, pero esto es por HAMBRE, y mientras la narcodictadura esté en el poder, esto va a empeorar. Por la vida de los venezolanos:

Gobierno de transición YA! pic.twitter.com/gDkM8vwk2W — Raul Raffalli (@RaulRaffalli) April 25, 2020

Také Guaidó opět kritizoval vládu s tím, že pandemie covid-19 jen zhoršila předchozí dlouholetou ekonomickou krizi v zemi. Z ní opozice i řada expertů viní hospodářskou politiku socialistické vlády, která podle opozice navíc zpronevěřila miliardy ze státního rozpočtu.

"Diktatura zkorumpovaných a neschopných nás přivedla do krize, v níž zemědělci přichází o svou úrodu, zatímco lidé umírají hlady. Z nejbohatší země regionu udělali peklo," napsal v pátek na twitteru Guaidó, jehož od loňska uznalo šest desítek zemí prozatímním prezidentem poté, co tamní parlament neuznal nový prezidentský mandát hlavy státu Nicoláse Madura kvůli nesvobodným volbám.

Una dictadura de corruptos e incapaces nos trajo a una crisis en la que los campesinos pierden sus cosechas mientras en los barrios las familias se mueren de hambre.



Convirtieron al país más rico de la región en un infierno. Saldrán de ahí, ya el sacrificio ha sido suficiente. pic.twitter.com/sp9lct2S71 — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2020

V předchozích dnech se na sociálních sítích objevila řada fotografií a videí z nových protivládních protestů ve Venezuele. Ve státě Bolívar ve čtvrtek při protestech zemřel devětadvacetiletý muž, informuje BBC.

Podle guvernéra Justa Noguery zemřel po zásahu kulkou vystřelenou zřejmě policií. Na ostrově Margarita minulý týden místní vyrabovali luxusní hotel, z něhož odnášeli mimo jiné i židle, stoly, matrace nebo pračky, uvedl server Infobae.com.

Kvůli zhoršující se situaci s potravinami venezuelská vláda v sobotu oznámila, že stát převezme kontrolu nad některými podniky vyrábějícími potraviny, aby mohl kontrolovat ceny. Vláda též uvedla, že "občansko-vojenské" skupiny budou kontrolovat ceny i v obchodech a na trhu a že stát "přísně zakročí" proti spekulativním cenám. Opatření má trvat půl roku, uvedl v sobotu španělský deník ABC.