Ve Venezuele zemřel španělský zpravodaj. Tři nemocnice mu odmítly pomoci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve venezuelské metropoli zemřel ve čtvrtek novinář Ángel Rafael Cerdeňo poté, co ho nepřijaly dvě nemocnice a třetí ho poslala domů, aniž by zjistila, co mu je. Osmatřicetiletý Cerdeňo pracoval jako zpravodaj španělské televize Telecinco a lékařskou pomoc hledal, protože měl vážné problémy s dýcháním, informovala o tom španělská média. Příčina úmrtí není známá.